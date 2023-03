Migranti, 650 arrivi in una notte a Roccella Ionica

Ancora sbarchi sulle coste calabresi. La scorsa notte, nel porto di Roccella Ionica, in Calabria, sono sbarcate 650 persone, tutti uomini, tra cui diversi minori, dopo aver viaggiato a bordo di un peschereccio di 30 metri, partito dalla Libia e sfuggendo a ogni controllo. Secondo quanto riferito dalle autorità, i 650 migranti provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare nel porto della Locride. Durante il viaggio, secondo quanto raccontato dai migranti, l’imbarcazione si è scontrata con un’altra barca utilizzata da altri migranti in un precedente sbarco. Una volta scesi a terra, si è attivato il dispositivo della Prefettura di Reggio Calabria che vede impegnato personale della Croce rossa, della Protezione civile e di Medici senza frontiere, in attesa che si proceda ad una migliore sistemazione. Secondo quanto riferito dalle autorità, tutti i migranti sono in buone condizioni di salute, e sono stati trasferiti in una struttura temporanea predisposta in un’area nei pressi del porto di Roccella. Nella stessa struttura sono presenti altri migranti, giunti nei giorni scorsi: solo nel porto di Roccella Ionica, infatti, negli ultimi cinque giorni, si sono registrati 1.500 arrivi. Per le 22.30 di questa sera, invece, è atteso l’arrivo della nave Diciotti presso il porto di Reggio Calabria. A bordo sono presenti circa 600 migranti, di cui alcuni salvati in mare. Secondo quanto riferito dalle autorità, la maggior parte di loro verrà trasferita nell’hotspot di Lampedusa.

