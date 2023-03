Il David di Michelangelo pornografico? Il precedente nei Simpson sulla censura in classe – Il video

Continua a far discutere la vicenda di Hope Carrasquilla, la preside della Classical School di Tallahassee, in Florida, licenziata per aver mostrato la statua del David di Michelangelo durante una lezione sull’arte del Rinascimento italiano, dopo le proteste dei genitori che hanno accusato la docente di «pornografia». Ma nel mondo dei Simpson, un episodio simile è già successo. Già, perché a rendere la vicenda ancora più surreale è emerso lo spezzone dell’episodio 9 della seconda stagione dei Simpson, intitolato Itchy & Scratchy & Marge, uscito negli Stati Uniti nel 1991, Marge Simpson tenta di censurare una scena particolarmente violenta del programma televisivo per bambini Grattachecca e Fichetto, rendendosi però conto che la censura non è la soluzione giusta. Dopo aver fallito nel convincere la società di produzione del programma televisivo per bambini a “censurare” le scene ritenute “troppo forti” per i bambini, decide di radunare una folla inferocita per protestare contro la trasmissione. Malgrado ciò, non appena gli altri manifestanti cercano di convincere Marge a opporsi all’arrivo del David di Michelangelo nella città di Springfield, lei cambia idea. E dopo essere finita in un talk show chiamato “Smartline“, in cui le viene chiesto perché vuole censurare il David, Marge Simpson replica: «Non lo sono, penso che tutti a Springfield dovrebbero vederlo». Alla fine Marge cede, rinunciando alla sua campagna anti-censura. Insomma, i Simpson avevano previsto anche questa.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: