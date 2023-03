Cos’è lo spyware commerciale che Biden ha deciso di vietare negli Usa per la prima volta

Il presidente degli Usa Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che vieta l’uso di spyware commerciale nel Paese spiegando che questo pone «rischi per la sicurezza nazionale» e che viene utilizzato impropriamente da attori stranieri «per consentire violazioni dei diritti umani in tutto il mondo». Gli ufficiali del governo statunitense, infatti, sostengono che questi software in grado di monitorare le attività di un dispositivo elettronico costituiscano un rischio crescente per i sistemi di informazione e i dipendenti governativi. Per questo, l’uso di questi programmi è stato vietato alle agenzie di intelligence e altri dipartimenti statali. Secondo Biden, si tratta di una tecnologia che negli ultimi anni si è diffusa a macchia d’olio senza che vi fossero sufficienti controlli.

Gli usi impropri

Secondo Usa Today, almeno 50 dipendenti statali degli Usa in 10 diversi Paesi sono stati controllati tramite spyware commerciali. L’inquilino della Casa Bianca ha anche dichiarato che «un numero crescente di governi stranieri in tutto il mondo ha utilizzato questa tecnologia anche per facilitare la repressione e consentire violazioni dei diritti umani, per intimidire gli oppositori politici e frenare il dissenso, limitare la libertà di espressione e monitorare e prendere di mira attivisti e giornalisti». Un abuso che non sarebbe limitato ai regimi autoritari, dato che secondo Biden sarebbe il monitoraggio dei cittadini tramite spyware commerciali sarebbe stato praticato anche da governi democratici. Quest’ultimo passaggio sembra essere una allusione al software spia Pegasus dell’israeliana Nso, usato in patria e all’estero, anche contro dipendenti pubblici statunitensi. Un altro caso di cui si era parlato era l’app creata dall’Egitto per la Cop27. La piattaforma ufficiale della conferenza raccoglieva molti più dati del necessario, con il rischio che questi venissero usati in modo improprio.

Che cos’è lo spyware commerciale?

Lo spyware commerciale è un tipo di software che viene utilizzato per raccogliere informazioni sulle attività degli utenti su un computer o su un dispositivo mobile. Questo tipo di software viene solitamente installato senza il consenso dell’utente e può raccogliere informazioni come la cronologia di navigazione, le attività di chat e le informazioni di login. Lo scopo principale dello spyware commerciale è quello di raccogliere informazioni su un utente per fini di marketing o per la vendita di queste informazioni a terzi. In alcuni casi, lo spyware commerciale può anche essere utilizzato per rubare informazioni sensibili come numeri di carte di credito o password. L’utilizzo di spyware commerciale è spesso considerato una violazione della privacy degli utenti e può causare problemi di sicurezza informatica. In molti paesi, l’installazione di spyware commerciale senza il consenso dell’utente è considerata illegale.

