«Servi nazisti, traditori del popolo», la scritta sulla facciata della sede della Cgil Brescia. «Possibile matrice No Vax»

«Il segno di una violenza esplicita che non accetteremo mai», commentano i vertici

«Servi nazisti, traditori del popolo». Recita così la scritta comparsa nella notte sulla facciata della sede della Cgil Brescia. Gli autori per ora rimangono sconosciuti, ma secondo le prime ricostruzioni interne fatte dai vertici del sindacato, la firma potrebbe appartenere al mondo No vax. «Presa di mira ancora una volta la camera del lavoro di Brescia da squadristi eversivi, il segno di una violenza esplicita che non accetteremo mai!», scrive su Facebook il segretario provinciale Fp Cgil Brescia Diego Sinisi. A commentare il fatto anche il segretario Cgil Brescia Francesco Bertoli: «Denunceremo alle forze dell’ordine», assicura. La scritta sarebbe stata realizzata intorno alla mezzanotte tra il 27 e il 28 marzo da una persona che risulta aver agito a volto coperto: a immortalare la scena la ripresa delle telecamere di sicurezza del sindacato.

