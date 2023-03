Il concerto di Roger Waters a Milano – I video

È cominciato sulle note di “Comfortably Numb” il concerto milanese di Roger Waters, cantautore, bassista e co-fondatore dei Pink Floyd. «Se sei una di quelle persone che ama i Pink Floyd ma che non apprezza le politiche di Roger puoi andare a quel paese al bar già da adesso», il messaggio proiettato sui maxischermi prima del boato che ha illuminato il palco composto da quattro enormi muri che formano una croce. Parole riferite alle polemiche per le posizioni di Waters sulla guerra in Ucraina. Quella di ieri è stata la prima delle quattro date – tutte sold out, si prevedono oltre 50 mila spettatori totali – di Waters al Forum di Assago per lo spettacolo “This Is Not a Drill”. Ovvero il suo “tour di addio”, come lo ha definito lui stesso. In questo spezzone vediamo l’esecuzione di “Shine on, you crazy diamond” da “Wish You Were Here”.

Qui invece il filmato si riferisce all’esecuzione di “Sheep”, tratta dall’album “Animals”.

Questa infine è la nuova versione di “Comfortably Numb”, da “The Wall”.

