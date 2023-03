Nuovo processo per Simba La Rue e Baby gang, i due trapper rinviati a giudizio per la sparatoria a Milano

Dovranno affrontare un processo il prossimo 14 giugno Baby Gang e Simba La Rue, i rapper coinvolti nella sparatoria tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como a Milano, nel pieno della zona della movida, dove sono stati gambizzati due senegalesi. Il gup di Milano Giulio Fanales ha rinviato a giudizio i due trapper e altre sei persone, mentre un altro giovane imputato è stato prosciolto dall’accusa di rapina, di cui sono accusati anche gli altri. Simba La Rue e Baby Gang si trovano al momento ai domiciliari, dopo che negli ultimi anni sono stati coinvolti in diversi altri fatti di cronaca. Poco prima dell’udienza che li ha rinviati a giudizio si è svolta infatti quella sulla cosiddetta «faida tra rapper», in cui Simba La Rue è imputato con altri sei componenti della sua crew. In questo processo, tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato, tranne una posizione minore che ha deciso per il patteggiamento. La prossima udienza per quel processo è fissata al 19 aprile.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: