La foto di famiglia del deputato di Nashville con le armi davanti all’albero di Natale, le accuse sui social: «Così avete reso possibile la strage»

La foto del deputato repubblicano Andy Ogles in cui l’intera famiglia imbraccia armi d’assalto in uno scatto del Natale 2021 pubblicata sui suoi social è tornata virale sulla scia delle polemiche dopo la strage avvenuta a Nashville nella Covenant School, la stessa area che il deputato rappresenta a Capitol Hill. Nella foto Ogles imbraccia un fucile, così come i suoi due dei suoi tre figli sorridenti e sua moglie: «Buon Natale dalla famiglia Ogles! – aveva scritto su Facebook – L’atmosfera delle armi da fuoco ovunque trattiene le interferenze del male. Meritano un posto d’onore con tutto ciò che è buono». L’immagine è tornata a circolare sui social dopo la sparatoria in cui sono morte sei persone, tra cui tre bambini, rilanciata da chi invoca un maggiore controllo sulla diffusione delle armi anche in Tennesse. Come riporta Usa Today, tra i post indignati per la foto c’è stato quello di Fred Guttenberg, padre della 14enne Jamie uccisa in una sparatoria a Parkland, in Florida, nel 2018: «Dopo la tragedia dell’ultima sparatoria senti politici del Tennessee che si rifiutano di chiamarla sparatoria, ma sono gli stessi che hanno avuto comportamenti che l’hanno resa possibile glorificando le armi».

Il cordoglio di Ogles

Poco dopo la strage di Nashville, Ogles si era affrettato a rilasciare una dichiarazione in cui si era detto «devastato» assieme alla sua famiglia per quel che era successo: «Come padre di tre figli ho il cuore spezzato per questo insensato atto di violenza. Sto monitorando da vicino la situazione e sto lavorando con i funzionari locali. Grazie ai coraggiosi soccorritori che hanno fornito supporto durante questa tragedia».

