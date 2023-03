Capigruppo Pd, inizia la gestione Schlein: Boccia al posto di Malpezzi. La senatrice: «Avrei preferito una discussione tra noi e non sui giornali»

Elly Schlein non ha ceduto: i due capigruppo di Camera e Senato li decide lei. Le frange del partito che non l’hanno sostenuta alle primarie avevano provato a metterla in guardia: uno presidente di gruppo a lei, uno a chi ha appoggiato Stefano Bonaccini. La nuova segretaria, però, ha voluto proseguire senza accettare questo compromesso: «Non rientrava negli accordi», dicono persone a lei vicine, «Bonaccini doveva diventare presidente del Partito democratico e la trattativa si fermava lì». Mentre, per la segreteria, è certo che Schlein inserirà elementi rappresentativi di altre fazioni, per guidare i gruppi parlamentari ha scelto due suoi fedeli sostenitori durante le primarie. A Palazzo Madama, Francesco Boccia prende il posto di Simona Malpezzi. A Montecitorio, Debora Serracchiani sarà sostituita da Chiara Braga. Nel corso della riunione con i senatori, la prima della mattinata del 28 marzo, Malpezzi ha fatto percepire di non aver gradito le modalità del passaggio di consegne: «Dico con franchezza e nella trasparenza che comprendo la necessità della segretaria di fare delle scelte, ma avrei preferito che la discussione avvenisse prima tra di noi che sui giornali. È fondamentale garantire autonomia e libero spazio di discussione all’interno del gruppo. Dobbiamo tutelare questi spazi di autonomia».

Tuttavia, la decisione è ormai presa. «Grazie a Malpezzi per aver portato avanti egregiamente il gruppo parlamentare, un gruppo che è stato reattivo sui temi importanti anche in questi mesi, dopo la sconfitta elettorale, in cui la destra ci ha impegnato a opporci con responsabilità e determinazione alle sue scelte sbagliate», ha esordito Schlein, nel suo discorso ai senatori che precede il voto di Boccia. «Stiamo lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell’esito delle primarie. Per questa ragione ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Bonaccini. Entro pochi giorni ho intenzione di chiudere gli assetti e tornare a costruire insieme alla nostra comunità democratica proposte politiche alternative alle destre e a parlare dei temi che riguardano la vita delle persone». Poi, l’annuncio: «Tanti potrebbero essere i candidati e le candidate alla presidenza del gruppo qui al Senato. Ci sono molte persone valide e in grado di svolgere questo ruolo in maniera adeguata. La mia proposta al gruppo parlamentare, per la sua solidità, capacità politica ed esperienza, è Boccia». Il senatore, coordinatore della mozione Schlein alle primarie, è stato eletto per acclamazione capogruppo del Pd al Senato, intorno alle 12.30.

Madia: «Chi ha perso le primarie resti fuori dalla segreteria»

Il tempo della discussione porta a posticipare il confronto, analogo, tra la segretaria e i deputati. Malpezzi, prima di lasciare la guida del gruppo, ha voluto sottolineare: «La segretaria Schlein ci ha chiesto la fiducia necessaria per lavorare tutti insieme. Condivido e aggiungo che questa fiducia deve essere reciproca perché non ci conosciamo ancora e dobbiamo darci il tempo. Serve la volontà di conoscersi e riconoscersi nelle differenze che sono la nostra ricchezza». Intanto, da Montecitorio, si è fatta sentire attraverso un’intervista a Repubblica Marianna Madia: «Penso che Braga sia una persona seria, competente, capace e se si candida la voterò», ha detto la deputata che, alle primarie, ha sostenuto Bonaccini. «In un grande partito plurale qual è il Pd non c’è nulla di male che esista una maggioranza e una minoranza – ha aggiunto – negli ultimi anni a furia di fare cogestione, spartendo fino all’ultimo strapuntino col bilancino delle correnti abbiamo azzoppato tutti i segretari. Il mito dell’unità basato su un finto unanimismo è quello che ci ha fatto perdere, va assolutamente sfatato. La dialettica interna non è mai controcanto. Chi come me starà in minoranza dovrà aiutare chi guida, con trasparenza e lealtà, ad articolare proposte su temi politici complessi, favorendo la migliore sintesi fra culture, sensibilità e storie diverse. Schlein ha vinto il congresso e sta esercitando la leadership con una vitalità che fa bene al Pd, come dimostrano l’aumento degli iscritti e la crescita nei sondaggi. Per questo penso che tocchi a lei decidere la segreteria e che chi ha perso debba restarne fuori».

