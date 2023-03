Giovanni Allevi e il tremore alle mani: «È colpa dei farmaci ma continuo a comporre musica con la mente»

«Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento». Così Giovanni Allevi parla delle sue condizioni di salute e di una passione per la musica che non smette, anche nei momenti più difficili, di guidare la sua esistenza. «Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso», ha scritto sui social l’artista in cura per un mieloma. In occasione della Giornata mondiale del pianoforte, Allevi ha postato il video di una sua esibizione in teatro. Le mani che fino a poco tempo fa scorrevano veloci sullo strumento ora fanno fatica a tornare quelle di un tempo: «Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo», ha raccontato agli utenti che lo seguono. Poi il saluto: «Non ho mai amato la vita come in questo momento! Un abbraccio dal vostro Giovanni». Lo scorso 2 luglio l’artista aveva annunciato sui social l’inizio delle sue cure contro il tumore. Di spalle alla fotocamera, guardando fuori dalla finestra della sua stanza d’ospedale, aveva scritto: «È iniziata la battaglia. Con voi la vincerò!». Solo un mese prima era arrivata la notizia della malattia data dallo stesso compositore: «Ho un mieloma: ha un suono dolce, ma è insidioso. Scusatemi, combatterò lontano dal palco», aveva detto. Delle sue mani Giovanni Allevi ha fatto sempre la sua forza, anche quando mesi fa hanno cominciato poco a poco ad abbandonarlo. Un post su Instagram aveva raccontato il momento difficile: «Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota», aveva scritto Allevi diffondendo uno scatto proprio delle sue mani. Ora il nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute che continuano a tenere l’artista lontano dal pianoforte.

