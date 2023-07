Giovanni Allevi ai fan: «Se leggete che sono morto è una bufala: sono sicuramente vivo»

«Sono sicuramente vivo» assicura Giovanni Allevi, dopo la comparsa online di una notizia che annunciava la morte del cantautore affetto da un mieloma. L’ultimo caso è successo nella tarda serata di oggi 13 luglio, ma periodicamente da diversi giorni sul web spuntano post e notizie che riportano la scomparsa del musicista. Dopo l’ultimo caso, Allevi non ha potuto evitare di fare chiarezza con la tipica leggerezza e positività che lo contraddistingue. Su Instagram ha pubblicato una foto di lui sorridente al piano, accompagnata da un messaggio che prova a rassicurare i fan: «Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per tornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto, Giovanni».

