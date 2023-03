Il leader di Forza Italia era entrato in ospedale lunedì 27 marzo per essere sottoposto a controlli medici

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano poco prima delle 13.45 di oggi, giovedì 30 marzo. Accompagnato dalla scorta, il leader di Forza Italia ha rivolto un saluto ai cronisti presenti all’esterno del nosocomio milanese. L’ex premier era entrato in ospedale lunedì 27 marzo per essere sottoposto a controlli medici. Nella giornata di ieri, il Cav. aveva ricevuto la visita del figlio minore Luigi Berlusconi. L’ultimo ricovero di Berlusconi risaliva a poco più di un anno fa, a gennaio 2022, nel pieno della corsa per l’elezione del presidente della Repubblica. All’epoca l’ex premier era dovuto andare in ospedale per un’infezione alle vie urinarie particolarmente fastidiosa, tale da richiedere una terapia antibiotica massiccia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: