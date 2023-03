Papa Francesco al Gemelli, gli auguri di pronta guarigione di Mattarella e la preoccupazione di Biden per la salute del Pontefice – Il video

È trascorsa «tranquillamente» la prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, ricoverato ieri per «una lieve infezione respiratoria, una bronchite». Secondo quanto reso noto da Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano, il quadro clinico del Pontefice «è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate». Le condizioni di Papa Francesco sono definite «buone» dai medici che lo stanno curando, che si dicono «fiduciosi» sulla sua ripresa. Quanto alle dimissioni del Santo Padre dal Gemelli, però, nessuno si sbilancia e prevale una linea di prudenza. Bergoglio dovrebbe rimanere ricoverato ancora per almeno 2-3 giorni prima di essere dimesso. E in queste ore si moltiplicano i messaggi di sostegno e gli auguri di pronta guarigione per il Pontefice. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a margine di un evento della Lega del Filo d’oro, ha voluto mandare i suoi auguri «più affettuosi di prontissima guarigione» al Pontefice. Non solo. Dopo aver appreso la notizia del ricovero del Pontefice, il presidente statunitense Joe Biden nelle scorse ore, si è detto «preoccupato» per la salute di Papa Francesco, definendolo «un caro amico» e inviando i suoi auguri di pronta guarigione. Anche il presidente dell’Argentina Alberto Fernandez, che ieri si trovava a Washington per un incontro bilaterale con il presidente Usa, in conferenza stampa, ha espresso «forte preoccupazione» per le condizioni di salute del Santo Padre.

