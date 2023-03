Evan Gershkovich, il giornalista del Wsj fermato dal servizio segreto russo per spionaggio: «Stava indagando sul gruppo Wagner»

Evan Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal in Russia, è stato arrestato per spionaggio. Secondo le prime informazioni Gershkovic si trova recluso a Ekaterinburg. Secondo l’accusa il giornalista è sospettato di aver raccolto informazioni sull’industria militare russa. A riferirlo è l’agenzia russa Interfax, che cita un comunicato dell’Fsb. Secondo quanto riferito dall’intelligence russa, il reporter «su istruzione degli Stati Uniti, stava raccogliendo informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale russo, che rappresentano un segreto di Stato». L’IPI (International Press Institute) ha pubblicato uno statement per chiedere a Mosca il suo immediato rilascio. Secondo l’istituto i colleghi non riescono a contattare il giornalista dal 29 marzo. Gershkovic si trovava proprio a Ekatirenburg, città che si trova negli Urali, per un articolo sul gruppo Wagner e su quello che pensavano i cittadini russi dei mercenari di Prigozhin. Il giornalista sarebbe stato arrestato in un ristorante. Aveva appena incontrato una sua fonte. Nei confronti del giornalista, che è cittadino statunitense, il dipartimento investigativo dei Servizi segreti russi (Fsb) ha aperto un procedimento penale ai sensi dell’articolo 276 del Codice penale della Federazione russa (spionaggio). Il reporter rischia una pena che può arrivare fino a 20 anni di carcere. Gershkovic, che ha 32 anni, è il corrispondente del Wsj per Russia, Ucraina e i Paesi dell’ex Unione sovietica. In precedenza aveva lavorato per l’agenzia Afp e per il Moscow Times e aveva collaborato per il New York Times.

Foto copertina da: Twitter

