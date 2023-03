Usa, arrestato per pedopornografia un avvocato anti-abusi: sul suo laptop oltre 2 mila foto e filmati

Era noto per il suo impegno «nel rappresentare i sopravvissuti a crimini di natura sessuale». Michael T. Dolce, 53 anni, avvocato di West Palm Beach è stato arrestato per possesso di materiale pedopornografico. Dovrà comparire oggi – scrive il Miami Herald – davanti a un tribunale federale dopo una perquisizione della sua casa, dove gli agenti dell’FBI hanno scoperto oltre 2 mila foto e video pedopornografici sui suoi dispositivi elettronici. Secondo i documenti del tribunale, citati dal quotidiano statunitense, gli agenti dell’agenzia governativa, dopo aver bussato nell’appartamento di Dolce a Miami senza ricevere risposta, hanno sfondato la porta. Una volta all’interno, l’Fbi avrebbe preso in flagrante il 53enne: l’avvocato – si legge nel comunicato – «stava scaricando attivamente materiale pedopornografico sul suo laptop Samsung».

L’accusa a Michael Dolce

Le immagini e i video perquisite, stando alla denuncia, mostravano ragazze di appena 5 anni. Questo caso è stato presentato nell’ambito del Project Safe Childhood (PSC), un’iniziativa nazionale lanciata nel maggio 2006 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti «per combattere la crescente epidemia di sfruttamento e abuso sessuale di minori». L’avvocato era partner dello studio legale di Palm Beach Gardens Cohen Milstein, a capo del team che si occupava di violenza sessuale, tratta e abusi domestici. «L’azienda è sconcertata e rattristata da queste spaventose accuse», ha detto invece all’Herald un portavoce dello studio legale. «Michael Dolce è stato licenziato e non è più affiliato con l’azienda. Continueremo a collaborare pienamente con le indagini».

