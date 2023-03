Norvegia, un turista italiano morto travolto da una valanga: feriti altri due amici, uno è grave

C’è anche un turista italiano tra le vittime delle valanghe che si sono abbattute oggi 31 marzo nel nord della Norvegia. Secondo il sito Aftenposten che cita la polizia, tra gli escursionisti coinvolti nella slavina c’era un gruppo di cinque italiani. Uno di loro è deceduto, mentre altri due sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave. Gli altri due invece sarebbero rimasti illesi. Quando è stato travolto dalla valanga, il gruppo di italiani si trovava a Lyngen sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri d’altezza. Secondo i media locali, altre tre persone sono morte in un’altra valanga che ha spazzato via una casa e un fienile sull’isola di Reinoya (300 abitanti). Sono state in tutto quattro le valanghe. Quella di Reinoya ha investito una fattoria e l’ha trascinata in mare. E in acqua sono stati trovati morti un uomo e una donna, oltre 140 capre. A seguito di questi eventi, il comune ha fatto evacuare i residenti. Durante la frana a Manndalen è stata colpita una stalla con del bestiame, ma non risultano persone ferite. Le autorità hanno sconsigliato di muoversi sulle montagne dell’area perché le condizioni meteo continuano ad essere pessime. In molte località (Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø e Indre Troms) vige infatti l’allerta rossa sia per oggi che per domani. «Questa situazione è estremamente grave. Non capita spesso di inviare così tanti corpi contemporaneamente», ha dichiarato Tor Indrevell, direttore operativo del Corpo di soccorso della Croce rossa locale.

