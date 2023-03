Papa Francesco gela i “corvi” che già pensano al Conclave: «Le prove della vita purificano il cuore. Le divisioni nella Chiesa? Non mi preoccupano»

Papa Francesco sta meglio ed è di buon umore. Poco dopo la notizia relativa alle sue dimissioni – previste per domani – dall’ospedale Gemelli di Roma, il Pontefice ha voluto mandare un messaggio a tutti i fedeli dal suo profilo Twitter. «Le prove e le fatiche della vita – vissute nella fede – contribuiscono a purificare il cuore, a renderlo più umile e quindi più disponibile ad aprirsi a Dio», ha scritto Papa Francesco, che da mercoledì si trova all’ospedale Gemelli per un’infezione respiratoria. Tra i pochissimi a fargli visita, nella giornata di oggi, uno dei suoi più stretti consiglieri, padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica. «Lo lasciamo tranquillo. Il Papa è di ottimo umore ed è una persona che sa affrontare con molta serenità questi problemi fisici, anche perché ci è un po’ abituato», ha detto Spadaro intervenendo in video collegamento a un evento di SkyTg24 in corso a Napoli. Il direttore della Civiltà Cattolica è intervenuto anche sulle polemiche di questi giorni intorno alle divisioni della Chiesa, con alcune frange conservatrici del clero che – secondo indiscrezioni – starebbero facendo pressioni perché il Papa rassegni le dimissioni. «Le divisioni nella Chiesa non mi preoccupano e non preoccupano neanche il Papa», ha detto Spadaro. Anzi, ha sottolineato il direttore della rivista, «certe opposizioni sono un segno positivo perché significa che l’azione del Papa è incisiva».

Il viaggio in Ucraina si allontana

Gli ultimi problemi di salute del Pontefice sembrano aver avuto però almeno un primo effetto: il posticipo della sua possibile visita in Ucraina. «Temo purtroppo che il viaggio non si stia avvicinando. Quello che il Papa sta facendo è cercare di riportare la parola “pace” all’interno di un discorso che attualmente si limita a parlare di armi, di statistiche, di strategie», ha precisato Spadaro. Per questo, ha aggiunto il direttore della rivista cattolica, il discorso di Francesco a Pasqua sarà «un messaggio di speranza rivolto a tutto il mondo».

Foto di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI | La finestra della stanza dove è ricoverato Papa Francesco all'ospedale Gemelli di Roma

