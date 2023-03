Torino, nuovo blitz di Extinction Rebellion: letame davanti alla Regione Piemonte. «Le istituzioni si sveglino sulla crisi idrica» – Le foto

Dopo il blitz alla sede Rai di Torino, nuovo colpo di Extinction Rebellion nel capoluogo piemontese. All’alba di oggi, 31 marzo, alcuni membri del gruppo ambientalista hanno scaricato quintali di letame all’ingresso del grattacielo in cui si trova la sede della Regione Piemonte a Torino, in segno di protesta per la mancanza di intervento politico sul tema della siccità e sulla crisi del mondo idrico. Il gruppo ha inoltre appeso uno striscione citando Via del campo di Fabrizio De André: «Dalla Regione non nasce niente, dal letame nascono i fior». «Siamo ancora nella m…», hanno aggiunto richiamando lo slogan simile a quello comparso su uno striscione esposto nel 2022 davanti al ponte della Gran Madre per denunciare lo stato di siccità del Po. «Siamo in una crisi idrica gravissima, sintomo di un problema sistemico e ben più ampio, e la Regione Piemonte insieme al governo Italiano sta letteralmente premendo l’acceleratore verso il collasso climatico». Montagne senza neve, fiumi in secca, paesi senz’acqua, drastici crolli del raccolto agricolo nazionale. Un anno dopo, Extinction Rebellion torna a ribadire lo stesso messaggio. «Se dalla Regione non nasce niente, dal letame nascono i fiori!», è la denuncia di Extinction Rebellion. «Siamo qui vestiti di fiori perché sappiamo che una rinascita è ancora possibile – osserva uno degli attivisti -. Di fronte alle inadempienze della Regione ci ribelliamo chiedendo di agire: finché non sarà fatto, come fiori continueremo a crescere da questa m***a!». Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della questura.

Twitter / Extinction Rebellion | La protesta degli attivisti per la carenza di interventi contro la siccità all’ingresso della sede della Regione Piemonte, Torino, 21 marzo 2023

