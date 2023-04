All’uscita dall’ospedale il Papa abbraccia una mamma che ha perso la figlia nella notte – Il video

All’uscita dall’ospedale Gemelli di Roma dove era stato ricoverato per un’infezione respiratoria, Papa Francesco è stato colto ad abbracciare una coppia di genitori che ha perso la figlia di 5 anni nella notte. Poi ha pregato con loro. «Santità, lei l’aveva conosciuta perché nel 2019 è venuto a Casal Bertone e aveva tenuto in braccio Angelica», si sente dire dal padre commosso mentre il Pontefice abbraccia la donna in lacrime. Infine, li benedice con il segno di croce in fronte e li bacia dicendogli «Coraggio». La piccola Angelica aveva cinque anni. Non è l’unico dono che il Santo Padre ha rivolto ai presenti dell’ospedale. Prima di lasciare la struttura ha salutato i molti fedeli arrivati da tutta Italia per vederlo. A un ragazzo ha lasciato un autografo sul gesso al braccio. Ieri, 31 marzo, ha anche battezzato un bimbo malato di cancro, Miguel Angel, durante una breve visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica. «È già cristiano. Vai in parrocchia e dì che lo ha battezzato il Papa», ha detto Papa Francesco alla madre del piccolo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: