Papa Francesco, l’appello nell’Urbi et Orbi per la pace in Ucraina: «Arrivi la luce sulla Russia» – Il video

«Aiuta l’amato popolo ucraino nel cammino verso la pace ed effondi la luce pasquale sul popolo russo». Davanti alle circa centomila persone arrivate a piazza San Pietro per l’Urbi et Orbi, Papa Francesco lancia il suo nuovo appello per la pace in Ucraina. «Conforta i feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa’ che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie – ha aggiunto il Pontefice -. Apri i cuori dell’intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo». Davanti a una piazza San Pietro gremita, con diverse persone anche lungo via della Conciliazione, Papa Francesco ha voluto dedicare il suo messaggio pasquale agli ultimi: migranti, prigionieri politici e poveri. «Conforta i rifugiati, i deportati, i prigionieri politici e i migranti, specialmente i più vulnerabili, nonché tutti coloro che soffrono la fame, la povertà e i nefasti effetti del narcotraffico, della tratta di persone e di ogni forma di schiavitù», ha pregato il Pontefice. E poi l’appello alla comunità internazionale: «Ispira, Signore, i responsabili delle nazioni, perché nessun uomo o donna sia discriminato e calpestato nella sua dignità; perché nel pieno rispetto dei diritti umani e della democrazia si risanino queste piaghe sociali, si cerchi sempre e solo il bene comune dei cittadini, si garantisca la sicurezza e le condizioni necessarie per il dialogo e la convivenza pacifica».

