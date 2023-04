Il Papa lascia il policlinico Gemelli: «Sono ancora vivo, non ho avuto paura»

Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli dopo il ricovero. Ieri il Vaticano aveva annunciato le dimissioni e la possibilità, per il Pontefice, di presenziare alla Settimana Santa. Jorge Bergoglio era stato ricoverato il 29 marzo per un’infezione respiratoria. L’agenzia di stampa Agi segnala che il Papa è sceso dall’auto e si è messo a parlare con i giornalisti. «Sono ancora vivo», avrebbe detto ad alcuni di loro. E ancora: «Non ho avuto paura». Il Papa è andato via tra gli applausi delle persone che si erano radunate fuori l’ospedale. Successivamente la sala stampa della Santa Sede ha rilasciato un comunicato: «La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. Gemelli. Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: