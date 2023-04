Tennis, Sinner batte il numero 1 al mondo Alcaraz e va in finale a Miami – Il video

L’italiano Jannik Sinner conquista la finale del torneo Masters 1000 di Miami. Sul cemento Usa il 21enne altoatesino numero 11 al mondo ha eliminato per 6-7(4/7) 6-4 6-2 il 19enne spagnolo n.1 della classifica Atp e campione in carica Carlos Alcaraz e ora sfiderà per il titolo il 27enne russo Daniil Medvedev (n.5). In finale affronterà Daniil Medvedev ha vinto il derby russo contro Karen Khachanov raggiungendo la sua prima finale a Miami, la quinta consecutiva in due mesi. Il numero 5 del mondo ha prevalso 7-6 (7/5), 3-6, 6-3 contro il connazionale (n. 16). Medvedev, vincitore dei tornei di Rotterdam, Doha e Dubai a febbraio, ora ha uno score di 23 vittorie nelle ultime 24 partite.

