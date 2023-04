Alto Adige, altra tragedia in montagna: morti due scialpinisti a passo Resia, un ferito grave. In 7 travolti da una valanga

Due scialpinisti sono morti e uno è rimasto ferito in modo grave dopo una valanga che questa mattina ha travolto un gruppo di sette escursionisti in Vallelunga, vicino il passo Resia in Alto Adige. La slavina ha investito il gruppo a circa 2.700 metri di quota sulla cima Tiergartenspitz. I corpi delle due vittime sono stati recuperati dal soccorso alpino, che li ha ritrovati sepolti dalla neve. Il ferito invece è stato portato in elicottero all’ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni, i sette del gruppo erano tutti della zona.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: