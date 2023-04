Milano, urtano con l’auto un ciclista e vengono accoltellati: uno dei due è grave

L’aggressione è avvenuta intorno alle 15 in via Arquà: l’uomo è poi scappato e non è ancora stato individuato

L’aggressione avvenuta intorno alle 15 in via Arquà, una traversa di viale Padova, sarebbe scaturita da un piccolo incidente tra un’auto e una bicicletta. Secondo la ricostruzione degli agenti di polizia, un uomo in sella a una bicicletta sarebbe stato urtato da un’auto in transito. Immediatamente dopo sarebbe nata una discussione accesa tra i passeggeri della macchina, almeno due, e il ciclista, il quale avrebbe reagito con violenza estraendo un taglierino. L’uomo avrebbe quindi ferito due passeggeri, due fratelli di 41 e 39 anni in mezzo alla strada, come riferisce Ansa, prima di scappare. Uno dei due è grave ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, mentre l’altro è in codice giallo al Fatebenefratelli. Gli agenti di polizia hanno raggiunto il luogo dell’accoltellamento e stanno eseguendo i sopralluoghi del caso.

