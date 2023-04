Corsa alla Casa Bianca, c’è anche l’ex governatore dell’Arkansas: «Trump dovrebbe rinunciare». Chi è Asa Hutchinson

Dopo Donald Trump, l’ex rappresentante statunitense presso l’Onu Nikky Haley e l’imprenditore e attivista conservatore Vivek Ramaswamy, anche Asa Hutchinson entra nella corsa alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024, con Ron DeSantis per ora ancora sull’uscio. Hutchinson lo ha annunciato in un’intervista alla Abc, spiegando che la sua candidatura ufficiale arriverà nei prossimi giorni, a Bentonville – dove è nato. Governatore dell’Arkansas dal 2015 fino all’inizio del 2023, ha 71 anni ed è laureato in legge. In passato è entrato in contrasto con Donald Trump, e anche durante l’intervista non ha risparmiato una stoccata all’ex presidente. «Ho girato per il paese negli ultimi sei mesi e sono convinto che le persone vogliano leader che fanno appello alla parte migliore dell’America, non semplicemente ai peggiori istinti», ha detto al giornalista Jonathan Karl, dicendosi convinto che Trump dovrebbe rinunciare alla sua corsa alla Casa Bianca dopo la decisione del gran giurì di Manhattan sull’incriminazione: «Per il bene dell’ufficio di presidenza, penso che sia una distrazione, deve essere in grado di concentrarsi sul suo giusto processo». Durante la pandemia, si era battuto per tenere l’obbligatorietà delle mascherine come contrasto alla diffusione del coronavirus, e nel suo mandato pose il veto alla legislazione contro la legislazione che avrebbe vietato l’assistenza medica e psicologica ai minori che intendono intraprendere il percorso di transizione di genere.

