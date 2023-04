Friuli-Venezia Giulia, Fedriga festeggia la riconferma: «Un onore essere rieletto, ora avanti con orgoglio»

Dal 2003, quando in Friuli-Venezia Giulia si è passati all’elezione diretta del presidente, ad oggi, non era mai successo che un governatore uscente fosse riconfermato per un secondo mandato. Nell’ordine, sono stati eletti Riccardo Illy, Renzo Tondo, Debora Serracchiani e Massimiliano Fedriga. Tabù rotto oggi, 3 aprile, da quest’ultimo. «Ringrazio gli elettori del Friuli-Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione. Un’importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini». Sono le prime parole dell’esponente leghista nel pomeriggio di oggi. Sebbene lo scrutinio sia ancora in corso, nessuno ha mai dubitato dell’esito che si prefigurerà entro la serata. Tant’è che persino le opposizioni, a pochi minuti dalla chiusura delle urne, si sono affrettate a congratularsi con Fedriga. Il quale, nel suo discorso da rieletto, ha ringraziato gli altri candidati per la lealtà del confronto elettorale. E ha aggiunto: «Sapere che il lavoro svolto in questi cinque anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente, rappresenta un orgoglio e uno sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente al fine di conseguire gli obiettivi del nostro programma».

