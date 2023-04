Elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia, chiudono i seggi: gli exit poll danno Fedriga tra il 61 e il 65%

Chiusi i seggi alle 15, inizia lo spoglio. Le elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia del 2023 confermano, innanzitutto, quanto osservato recentemente a livello nazionale: l’affluenza è in calo anche qui. Nel 2018, quando si votava in un solo giorno, la partecipazione si attestò al 49,65% degli aventi diritto. Cinque anni più tardi, il dato – che avrebbe dovuto beneficiare dell’apertura delle urne estesa anche al lunedì -, si aggira intorno al 45,00%. Nel 2018, ai seggi si erano presentati 549.374 elettori, meno della metà degli aventi diritto, pari a 1.107.415. Ancora prima, nel 2013, quando si votava in due giornate come in questa tornata, l’affluenza definitiva era stata del 50,48%. Da subito, il vantaggio dell’esponente della Lega Massimiliano Fedriga, presidente uscente, è chiaro. I primi exit poll lo danno in una forbice tra il 61 e il 65% dei consensi. Un risultato atteso che, però, quando lo scrutinio sarà ultimato, potrà essere sviscerato per comprendere come in cinque anni siano cambiati anche al Nord i rapporti di forza interni alla coalizione di centrodestra. Le rilevazioni di Opinio/Rai, poi, collocano il leader del partito autonomista Patto per l’autonomia, Massimo Moretuzzo, sostenuto tra gli altri dal Partito democratico e dal Movimento 5 stelle, tra il 28 e il 32%. Testa a testa tra Alessandro Maran, in corsa con il Terzo polo, e l’avvocata Giorgia Tripoli, divenuta popolare durante la pandemia del Coronavirus per le sue battaglie contro la vaccinazione obbligatoria, supportata in questa tornata da Gianluigi Paragone, Antonio Pappalardo, Mario Adinolfi, Francesco Toscano e dalla galassia no vax.

Le prime proiezioni

Dopo gli exit poll, Opinio/Rai ha iniziato a diffondere le proiezioni. La seconda, pubblicata alle 16.25, conferma la vittoria di Fedriga che supera con margine la soglia del 60%, migliorando così il suo risultato del 2018. Il candidato leghista è dato al 64,9%. Morettuzzo è più che raddoppiato, al 27,9%. Sorprende il consenso di Tripoli, supportata da liste sovraniste e no vax: prenderebbe il doppio dei voti rispetto all’uomo del Terzo polo. Lei è al 4,9%, lui al 2,3%.

I risultati delle precedenti elezioni del 2018

Queste elezioni sanciscono un primato per il Friuli-Venezia Giulia. Da quando, nel 2003, la carica di presidente è stata affidata tramite elezione diretta, nessuno l’aveva ricoperta per più di un mandato: Riccardo Illy, nel 2008, fu sostituito da Renzo Tondo. Il quale, nel 2013, fu sconfitto da Debora Serracchiani. Nel 2018 è toccata a Fedriga che oggi, con la sua rielezione, quasi certamente prolungherà la sua permanenza nel Palazzo del Lloyd Triestino per altri cinque anni. Nel 2018, Fedriga vinse le elezioni con il 57,09% dei consensi, superando il Dem Sergio Bolzanello, arrivato al 26,84%, il grillino Alessandro Fraleoni Morgera, all’11,67%, e Sergio Cecotti del Patto per l’autonomia, al 4,40%. Allora, la prima lista per voti fu quella della Lega, con il 34,91% delle preferenze, seguita dal Pd con il 18,11%. Al terzo posto Forza Italia, 12,06%, quarti i 5 stelle, 7,06%. Sesta lista quella di Progetto Fvg, 6,29%, Fratelli d’Italia settima al 5,49%, Patto per l’Autonomia in ottava posizione, con il 4,09%, Cittadini in nona, con il 4,07%, Autonomia Responsabile decima, 3,97%. Open sinistra Fvg prese il 2,78% dei voti e Slovenska Skupnost l’1,16%.

