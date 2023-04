Francia, a Parigi vietati i monopattini elettrici a noleggio con un referendum – Il video

L’amministrazione comunale ha annunciato che l’89% degli elettori era favorevole al divieto di noleggio degli scooter e monopattini, mentre l’11% ha votato per mantenerli disponibili

Parigi ha deciso: niente monopattini in città. Gli elettori della capitale della Francia hanno scelto di vietare il noleggio di monopattini e scooter elettrici nella capitale francese, secondo i risultati di un referendum tenutosi domenica. L’amministrazione comunale ha annunciato che l’89% degli elettori era favorevole al divieto di noleggio degli scooter e monopattini, mentre l’11% ha votato per mantenerli disponibili. Ma solo il 7% dei circa 1,3 milioni di elettori aventi diritto ha partecipato al referendum. Un portavoce del governo cittadino ha dichiarato che Parigi considererà i risultati del referendum come vincolanti, indipendentemente dall’affluenza alle urne.

«Grazie agli oltre 100.000 parigini che si sono espressi oggi, è una bella vittoria per la democrazia locale», ha twittato domenica sera la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, che ha avviato il quesito agli elettori. «I parigini si sono espressi a stragrande maggioranza contro gli e-scooter, vi porremo fine entro il primo settembre». Le licenze di esercizio delle società di noleggio scadono alla fine di agosto. Attualmente tre società di noleggio gestiscono circa 15 mila monopattini a Parigi. Un eventuale divieto riguarderebbe solo i monopattini a noleggio. L’uso di monopattini di proprietà privata non sarà vietato.

