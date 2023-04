San Pietroburgo, arrestato anche un amico di Darya Trepova per l’attentato al blogger militare – Il video

Un’altra persona sarebbe stata arrestata per l’omicidio del blogger ultra-nazionalista Vladlen Tatarsky. A riportarlo è la testata indipendente russa The Insider che ha intervistato Dmitry Rylov, marito di Darya Trepova, la donna fermata con l’accusa di essere l’artefice dell’attentato di ieri 2 aprile a San Pietroburgo e che nelle ultime ore sembra aver confessato la sua colpevolezza. L’uomo fermato dagli investigatori russi sarebbe – riporta il giornale – un amico della 26enne, Dmitry Kasintsev. Le autorità devono ancora confermare che Kasintsev sia in custodia, ma nel frattempo il canale Telegram Shot ha pubblicato un video di quello che sembrerebbe essere un gruppo di agenti in borghese che scortano un uomo ammanettato: secondo il canale, si tratterebbe proprio del 27enne Dmitry. In un’intervista rilasciata a The Insider e ripresa dalla Cnn, il marito di Trepova (o presunto tale) ha sottolineato come su moglie sia stata incastrata. «Darya ha detto di essere stata incastrata, e io sono completamente d’accordo», ha detto al media russo.

