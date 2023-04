Mosca, folla ai funerali di Tatarsky. Il capo del gruppo Wagner Prigozhin porta un martello da demolizione – Foto e video

Almeno mille persone, riferiscono i media russi, si sono presentate ai funerali di Vladlen Tatarsky, il blogger di guerra nazionalista russo e comandante militare ucciso dall’esplosione di una statuetta nell’attentato del 2 aprile a San Pietroburgo. La camera ardente dell’uomo è stata allestita a Mosca, nella sala funeraria del cimitero di Troekurovsky. Tra chi gli ha fatto visita, «incapaci di trattenere le lacrime» come riferisce l’agenzia statale russa Ria Novosti, era presente anche il capo del gruppo Wagner Evgheny Prigozhin, noto anche come lo chef di Putin, poiché possiede la compagnia di catering che serve il Cremlino. E sarebbe stato proprio Prigozhin, secondo le foto che giungono da Mosca, a portare alla funzione un martello da demolizione – poi deposto sul feretro di Tatarsky – firmato dai membri della Wagner, gruppo militare privato che in questi mesi è stato fondamentale alla Russia nella guerra contro l’Ucraina. Tra i presenti, continua Ria Novosti, anche il leader del partito liberal democratico (Ldpr) russo Leonid Slutsky e il rapper Akim Apachev.

Leggi anche: