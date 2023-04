No! Questo video sugli scontri tra polizia e vigili del fuoco non riguarda le recenti proteste in Francia: risale al 2020

Le proteste contro la riforma delle pensioni in Francia hanno infiammato il Paese e sorpreso il mondo. I cruenti scontri avvenuti per le strade, però, hanno anche ispirato la fantasia di alcuni utenti sul web, che hanno iniziato a estrarre materiale dai più svariati contesti, e a condividerlo come se fosse pertinente ai tumulti recenti. Questo è il caso di una clip di pochi secondi in cui secondo molti post condivisi su Facebook la polizia francese avrebbe aggredito i vigili del fuoco.

Per chi ha fretta:

Sta circolando un video che mostra uno scontro tra i vigili del fuoco e la polizia.

Gli utenti affermano che sia stato girato in Francia durante le recenti proteste.

Sebbene è vero che le immagini provengano dalla Francia, non hanno nulla a che vedere con le manifestazioni contro la riforma delle pensioni: risalgono infatti al gennaio 2020.

Analisi

«Francia, giardino Europa: la polizia aggredisce violentemente i manifestanti, carica i vigili del fuoco.. Sarebbero questi i tanto decantati ” valori” europei? Sarebbe questa la” democrazia” da salvaguardare e proteggere dagli “orchi” russi al punto da accettare la terza guerra mondiale? Tutta la mia solidarietà ai combattenti francesi. E dire che gli italiani li hanno sempre presi in giro perché non hanno i bidet… si, ma hanno le p*lle, gli italiani invece solo i bidet..». Questa amara considerazione è stata condivisa su Facebook da un utente, insieme a una clip. Il video, virale e condiviso su molti altri profili, dura meno di trenta secondi: in essi vediamo dura colluttazioni tra una fazione di uomini che indossa la divisa dei pompieri e alcuni poliziotti.

Come da prassi, per verificare una notizia è bene capire da dove provenga. Un indizio a questo proposito ci arriva dal logo che figura in alto a destra: un cerchio verdognolo al centro del quale troneggiano le lettere «HZ press». Un particolare che ci permette di stabilire come nella notizia condivisa ci sia un elemento di verità: siamo effettivamente in Francia, dal momento che il video è stato realizzato dall’agenzia di stampa francese Hors-Zone Press. Ma se il luogo combacia, il tempo è sbagliato: le immagini risalgono infatti al gennaio del 2020 (e pertanto non sono attinenti alle proteste in corso nelle ultime settimane).

Ora che abbiamo la data possiamo provare a capire meglio cosa stava accadendo. Secondo quanto riportato dalla testata 20minutes.fr, infatti, il 28 gennaio di tre anni fa:

In un clima teso, migliaia di vigili del fuoco hanno marciato martedì per le strade di Parigi per denunciare la mancanza di personale e il riconoscimento della loro professione e per chiedere garanzie per il loro pensionamento. Scontri sono scoppiati a margine del corteo, provocando scontri tra manifestanti e polizia. La manifestazione è stata scandita da alcuni proiettili lanciati contro la polizia, che ha risposto sparando gas lacrimogeni. Secondo la Prefettura di Polizia, da 200 a 300 manifestanti hanno lasciato il corteo ufficiale per cercare di bloccare la tangenziale di Parigi alla Porte de Vincennes. La polizia è poi intervenuta per bloccarne l’avanzata.

Conclusioni

Il video degli scontri tra polizia e vigili del fuoco non è collegato alle proteste che nelle ultime settimane hanno agitato la Francia. Risale infatti al gennaio 2020: lo scontro è scoppiato dopo che i vigili del fuoco francesi hanno organizzato una manifestazione chiedendo un miglioramento dei loro salari e, più in generale, delle loro condizioni.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: