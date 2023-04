La foto di questo anziano che sarebbe stato malmenato dalla polizia francese non è reale: è stata realizzata con l’intelligenza artificiale

Le proteste contro la riforma delle pensioni in Francia continuano ad alimentare la disinformazione sul web. Alla reale brutalità delle manifestazioni che hanno invaso la nazione si aggiunge infatti la fantasia di diversi post volti a dimostrare la spietata repressione del governo. Una narrazione che adesso può avvalersi anche del supporto di alcune immagini, grazie all’avvento dell’intelligenza artificiale.

Ha fatto discutere sui social l’immagine di un anziano signore che sarebbe stato malmenato dalla polizia francese nel corso delle proteste per la recente riforma delle pensioni.

In realtà l’immagine è stata generata con l’intelligenza artificiale.

Il suo autore si è divertito a creare le foto di un’immaginaria protesta contro la riforma delle pensioni nel 2043, organizzata da persone di 98 anni.

«Il paese di Macron, l’uomo con i “valori della UE”, dove il dissenso va controllato con la violenza e la vera informazione vene tacciata per disinformazione», si legge in questo post. Il testo accompagna alcune immagini che ritraggono un uomo anziano che appare ferito al volto, e sanguina in diversi punti vicino agli zigomi, agli occhi e alla fronte. La stessa foto è stata condivisa anche da altri profili. Commenta ad esempio questa utente:

«Un’anziano manifestante massacrato dalla gendarmeria francese… Negando il diritto di protestare, Macron è ben lungi dall’essere il difensore della democrazia liberale. Amnesty International, Human Right Watch, il difensore dei diritti francese e un relatore speciale delle Nazioni Unite hanno denunciato la violenza della polizia e/o gli arresti abusivi di manifestanti negli ultimi giorni ma menomale le dittature sono altre…».

Di questi tempi però non basta vedere di sfuggita una foto per certificarne l’autenticità. Bisogna esaminarla a fondo, concentrandoci su eventuali dettagli bizzarri. In questo caso, notiamo da subito una grana particolarmente liscia, che restituisce l’impressione di un soggetto quasi plastico. Strano anche il tessuto che avvolge l’anziano signore, che non si capisce se provenga dal suo vestiario o da quello della polizia. Di solito il «fondersi» di elementi diversi, accompagnato all’aspetto così simile a un dipinto delle immagini, è un chiaro indicatore dello zampino dell’intelligenza artificiale.

Il sospetto si fa più forte risalendo alla foto originaria da cui è stato ritagliato il volto del signore: notiamo che il casco a destra sembra fondersi con il volto del signore. Mancano inoltre i segni distintivi della polizia francese, dalle bande colorate sui caschi alle insegne sulle divise.

Ma proviamo ad approfondire la pubblicazione in questione, risalente allo scorso 18 marzo. Sul profilo che le ha pubblicate, Régis Gonzalez, possiamo osservare diverse immagini realizzate con l’intelligenza artificiale, come quella di Emmanuel Macron che sorride davanti a una Tour Eiffel in fiamme.

Continuando a scorrere, raggiungiamo anche il post da cui è stata estratta la foto condivisa: fa parte di una serie di una dozzina di immagini condivise con la didascalia: «Fakumentary – 2043: Manifestazione contro la riforma delle pensioni a 98 anni (realizzato tramite intelligenza artificiale)».

Contattato dai fact checker di Afp, Gonzalez ha confermato di aver creato l’immagine in questione affermando:

Lavoro su immagini e fake news da circa 20 anni. Questa immagine faceva parte di un mockumentary satirico che ho realizzato su MidJourney con V5. Dovrebbe essere ambientato nel 2043 e mostra una manifestazione contro la riforma delle pensioni al 98. Il la prima immagine mostra un poliziotto che litiga con un vecchio. Poi la manifestazione degenera e si conclude su una nonna con un kalashnikov, sorridente, e un CRS molto vecchio che ha la stessa arma, è chiaramente parodico e satirico

L’immagine di un anziano signore malmenato dalla polizia non è stata scattata per le strade francesi nel corso delle recenti proteste per la riforma delle pensioni: è stata generata con l’intelligenza artificiale. Il suo autore si è divertito a creare le foto di un’immaginaria protesta contro la riforma delle pensioni nel 2043, organizzata da persone di 98 anni.

