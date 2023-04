Viareggio, scipparono l’orologio da (almeno) 2 milioni di euro a Charles Leclerc: 4 arresti

Sono tre uomini e una donna le persone, tutte originarie di Napoli, arrestate dai carabinieri per lo scippo di un prezioso orologio ai danni del Charles Leclerc, lo scorso 18 aprile a Viareggio. I quattro sono destinatari di una misura cautelare restrittiva e sono indagati a vario titolo per la rapina. Due di loro l’avrebbero eseguita materialmente, mentre gli altri due ne avrebbero agevolato la fuga. Nel corso dell’esecuzione della misura di custodia cautelare, i militari hanno anche sequestrato due orologi di pregio, sui quali saranno disposti accertamenti, e 23mila euro in contanti. Su due degli indagati si stanno raccogliendo ulteriori elementi per accertare il loro coinvolgimento nella tentata rapina di un orologio da 40mila euro avvenuta a Forte dei Marmi, sempre il 18 aprile scorso. E c’è anche un’altra rapina ai danni di un turista francese, avvenuta a Forte dei Marmi nell’agosto 2021, sulla quale gli investigatori stanno indagando: la vittima fu minacciata con una pistola, con la quale furono anche sparati colpi a salve e le fu portato via un orologio da 80mila euro.

L’orologio di Leclerc

Il pilota Ferrari stava passeggiando in Darsena nel capoluogo toscano, la sera di Pasquetta del 2022, quando una persona gli si è avvicinata con la scusa di scattare una foto insieme ed è riuscita a strappargli il cronografo di lusso, un Richard Mille Rm 67-02 con dedica della casa di produzione incisa sulla cassa. Quasi impossibile stabilirne il reale valore, che si attesterebbe sui 2 milioni di euro stando al prezzo di vendita all’asta di un suo prototipo. Due gli autori materiali del colpo, che si sarebbero mossi con uno scooter di grossa cilindrata intestato a un prestanome mentre altri due complici, un 39enne e una 29enne, avrebbero viaggiato su un suv noleggiato a Napoli per impedire l’inseguimento.

