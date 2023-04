L’irruzione della polizia israeliana nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme: «Un crimine senza precedenti» – Il video

La polizia israeliana ha dichiarato questa notte di essere entrata nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme per cacciare alcuni agitatori. Immediata la risposta del movimento islamista palestinese Hamas che ha denunciato l’azione come «un crimine senza precedenti», invitando i palestinesi in Cisgiordania «ad andare in massa alla moschea di Al-Aqsa per difenderla». Nella notte le sirene hanno cominciato a suonare per avvisare di un attacco con razzi in diversi centri urbani israeliani intorno alla Striscia di Gaza. Secondo Afp diversi razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il territorio israeliano. I giornalisti hanno detto di aver visto tre razzi mentre altri testimoni hanno affermato di averne visti altri. Nelle immagini della moschea si vedono invece persone a terra mentre vengono manganellate dai poliziotti israeliani. Israele ha dichiarato di aver effettuato oltre 350 fermi.

