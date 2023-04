La ricostruzione di Tajani sulle condizioni di Berlusconi: «Problema rimasto irrisolto dal precedente ricovero» – Il video

A parlare in pubblico delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato da questa mattina all’ospedale San Raffaele, è stato finora solo il ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. «È ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava un’infezione», ha detto Tajani a margine della riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles, precisando che l’ex premier riesce però a parlare. Il riferimento è al ricovero avvenuto presso lo stesso ospedale della settimana passata. «È tutto quello che so. Siamo stati al chiuso e non ho avuto il telefono fino a un secondo fa», ha aggiunto il ministro degli Esteri. L’ex premier si trova in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per una sospetta polmonite, dopo esserci arrivato, aveva riferito l’Ansa, per problemi cardiovascolari. Intanto, si moltiplicano i messaggi di supporto e affetto a Berlusconi, mentre i fedelissimi lo raggiungono in ospedale, come la capogruppo dei senatori Licia Ronzulli e il fratello dell’ex premier Paolo Berlusconi. Per la giornata di oggi 5 aprile non è previsto un bollettino medico in arrivo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: