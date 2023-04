Senza cappotto a 10 gradi in mezzo ai tulipani: l’ultimo post di Silvio Berlusconi prima del ricovero

Senza cappotto e con 10 gradi in mezzo a un campo di tulipani. Così si presentava Silvio Berlusconi nel suo ultimo post social, pubblicato il 2 aprile in occasione della domenica delle Palme. «Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa di tutti i fiori. Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori», ha scritto nella didascalia della foto scattata ad Arcore. E che sembrava rassicurare gli elettori del Cavaliere a pochi giorni dalla prima dimissione dall’ospedale milanese dello scorso 30 marzo. L’attenzione di Berlusconi era tutta sulla bellezza del prato che lo circondava. «Guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono? Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione». Per poi congedarsi con una battuta: «Per ora vi tulipano, no scusate ho sbagliato; vi saluto e vi abbraccio tutti!». Attualmente, si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, si sospetta per una polmonite. In queste ore, la preoccupazione di affetti e colleghi continua a crescere. Per il momento, possono visitarlo solo i familiari. La figlia Marina e il fratello Paolo l’hanno raggiunto nelle scorse ore al San Raffaele.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: