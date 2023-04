Arco (Trento), aggredisce a martellate la ex compagna e la sorella poi si uccide

Due sorelle sono state aggredite a colpi di martello a Vignole, una frazione di Arco, comune di 17mila abitanti nella provincia autonoma di Trento. L’attacco è stato eseguito da un uomo, un ex compagno di una delle due, che dopo averle ferite si è suicidato. La richiesta di soccorsi è arrivata prima dell’alba, intorno alle 4.40 di giovedì 6 aprile. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale medico. Entrambe sono state portate in ospedale al Santa Chiara di Trento, e sono ricoverate in prognosi riservata. Una di loro è in gravissime condizioni. Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

