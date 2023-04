Gli auguri dei giocatori del Monza a Berlusconi con il suo slogan: «Chi ci crede combatte e vince» – Il video

«Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince». Anche i giocatori e lo staff tecnico del Monza si uniscono al coro di messaggi di affetto e vicinanza nei confronti di Silvio Berlusconi, che da ieri si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per una leucemia mielomonocitica cronica. Per salutare il proprio presidente, il club biancorosso ha scelto le stesse parole usate dall’ex premier più volte nei suoi discorsi ai giocatori, al punto da campeggiare sui muri degli spogliatoi dello U-Power Stadium. Nel video, girato sul campo di allenamento e pubblicato sui canali social della squadra, giocatori e staff aggiungono: «Forza presidente, ti aspettiamo presto». Proprio questo pomeriggio, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è arrivato al San Raffaele per visitare Berlusconi.

