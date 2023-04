«Il primo ministro Playboy»: come la stampa estera sta dando la notizia della leucemia di Berlusconi

Silvio Berlusconi sta dominando la cronaca, non solo italiana, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Spesso è finito sui giornali di tutto il mondo, conquistanto anche la prima pagina, e anche oggi, alla notizia della (presunta) leucemia, spicca il suo volto nei giornali esteri. «A Silvio Berlusconi è stata diagnosticata la leucemia, riferiscono i giornali italiani», titola la Cnn, emittente statunitense. Che lo definisce «un controverso magnate dei media» per poi ripercorrere in breve la sua carriera politica e i suoi problemi di salute. Spicca il volto del leader di Forza Italia anche sulla principale agenzia di stampa russa, la Tass. Che erroneamente riferisce della mancanza di dichiarazioni ufficiali, da parte della famiglia. Ieri ha infatti parlato Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, dicendo: «È una roccia, ce la farà». Un racconto molto neutrale quello del giornale di Mosca, che si limita a riferire la rivelazione del Corriere della Sera. Berlusconi è molto noto in Russia, soprattutto per la storica amicizia con il presidente Vladimir Putin, ritornata al centro delle cronache di recente per gli audio (anche) sui regali di compleanno – vodka e lambrusco – incrociati tra i due leader.

Screenshot sito Cnn, 6 aprile 2023

Gran Bretagna, Brasile, Spagna e Azerbaijan

Spostandoci in Gran Bretagna, non manca un titolo su Reuters, che spiega più nel dettaglio cosa è successo al leader azzurro e ripercorre la sua carriera politica assieme alle controversie legali che lo hanno caratterizzato. «Un politico appesantito dagli scandali, a partire dalle sue famigerate feste “bunga bunga, mentre l’Italia si avvicinava a una crisi del debito in stile Grecia», scrivono. Sempre in territorio inglese anche Sky News non buca la notizia, e cita anche i messaggi di supporto e affetto di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Non manca anche il secondo quotidiano più letto in lingua inglese: il tabloid The Sun, pubblicato nel Regno Unito e in Irlanda, che si dilunga nell’analizzare la vita politica e privata del leader azzurro descritto a un certo punto come «il primo ministro Playboy». La leucemia di Silvio Berlusconi arriva anche in Brasile con il notiziario G1 che lo bolla come «miliardario ultraliberista e proprietario di un impero di società di comunicazione». In Spagna se ne occupa La Vanguardia con il perentorio titolo: «Silvio Berlusconi soffre di leucemia». Infine, a cavallo tra Asia ed Europa, invece, spicca anche la stampa dell’Azerbaijan con Azerbaycan24 che si limita a fornire in breve e in modo neutrale la notizia.

Screenshot sito G1, 6 aprile 2023

Continua a leggere su Open

Leggi anche: