Chiara Ferragni avverte i fan sulla truffa a suo nome per il giveaway: «Si spacciano per me con il mio brand: attenti a chi vi scrive»

Allarme truffa per Chiara Ferragni che poche ore fa ha messo in guardia i suoi 29 milioni di follower su alcune false iniziative che continuano a circolare nel web a suo nome. Negli ultimi giorni l’imprenditrice digitale ha dato il via a un concorso destinato a tutti gli utenti che la seguono su Instagram: il «giveaway» ha come finalità quello di far vincere ai follower alcuni prodotti del noto brand Chiara Ferragni. Ad approfittare del progetto però anche alcuni utenti malintenzionati che attraverso profili falsi creati su Instagram hanno cominciato a spacciarsi per il marchio dell’influencer chiedendo ai follower, con tutta probabilità, anche soldi in cambio. «Attenzione! Stiamo ricevendo diverse segnalazioni di account fake che attraverso nickname simili al nostro vi contattano per il giveaway in corso», ha scritto l’imprenditrice in una storie condivisa sul social. «Vi chiediamo quindi la massima attenzione e di accertarvi che il profilo di provenienza del messaggio in dm sia sempre quello ufficiale del brand. Attenti agli annunci fake». Pochi giorni fa i prodotti di make-up firmati Chiara Ferragni erano stati oggetto di un duro attacco da parte dell’attrice Naike Rivelli: «Purtroppo, cara mia, queste palette non le trovo molto divertenti perché piene di sostanze chimiche e insetti uccisi per fare dei rossetti luccicanti. Dovresti aggiungerlo», ha scritto commentando un’inserzione pubblicitaria del brand.

