Naike Rivelli contro la linea make-up di Chiara Ferragni, l’attacco sui social: «Sono pieni di sostanze chimiche e insetti uccisi»

La figlia di Ornella Muti è nota per le sue battaglie per l’uso di prodotti naturali, e si batte per l’uso di prodotti non testati sugli animali

Naike Rivelli torna all’attacco di Chiara Ferragni. Questa volta a finire nel mirino delle critiche della figlia dell’attrice Ornella Muti è l’ultima linea di make-up lanciata dall’imprenditrice e influencer milanese. In molti hanno contestato a Ferragni i prezzi dei suoi prodotti, considerati troppo alti. Ma nelle ultime ore le critiche si sono spostate sulla composizione della linea di trucchi che riportano il marchio dell’imprenditrice. Naike Rivelli, commentando un’inserzione pubblicitaria della linea di make up di Chiara Ferragni, ha scritto: «Purtroppo, cara mia, questa palette non le trovo molto divertenti perché piene di sostanze chimiche e insetti uccisi per fare dei rossetti luccicanti. Dovresti aggiungerlo». Secondo Rivelli, infatti, la composizione chimica della linea di make up di Ferragni presenterebbe al suo interno sostanze chimiche e tracce di insetti uccisi che renderebbero luccicanti i rossetti dei prodotti dell’influencer. Rivelli è nota per le sue battaglie per l’uso di prodotti vegan, e da anni si batte per l’uso di prodotti di origine naturale e non testati sugli animali.

Instagram | Il commento di Naike Rivelli sulla composizione della linea make up di Chiara Ferragni

