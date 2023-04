The Ferragnez, c’è una data di uscita della serie. L’annuncio: «Episodio speciale su Sanremo»

Tanto attesa per alcuni, altrettanto criticata per altri, la docuserie The Ferragnez arriverà con la sua seconda stagione su Prime Video il prossimo 18 maggio. Il racconto che spia i retroscena della coppia social più famosa d’Italia ha finalmente una data, dopo le chiacchierate riprese degli ultimi mesi, interrotte nel difficile periodo sanremese dei due protagonisti e poi ripartite. A dare l’annuncio sui loro profili social sono stati sia il rapper, sia ‘imprenditrice digitale: «È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo», scrivono postando una foto scattata per la locandina della serie. «Sarà un rollercoaster di emozioni», continuano, senza svelare troppo. I temi delle puntate sono ancora top secret, tranne uno. Oltre ad annunciare la data, la coppia ha anche fatto sapere di un episodio speciale in uscita dopo l’estate intitolato The Ferragnez: Sanremo Special. Sarà quindi l’esperienza di Sanremo al centro della puntata aggiuntiva, un racconto che milioni di fan aspettano anche per le numerose polemiche ruotate attorno a quei giorni e all’ipotesi di una profonda crisi tra le due celebrità nata proprio dal palco dell’Ariston. Chi non attendeva altro di capire il dietro le quinte dell’avventura sanremese di Ferragni come co-conduttrice del 73esimo Festival e della partecipazione di Fedez come artista fuori gara, accusato «di aver rubato la scena alla moglie», dovrà però resistere almeno fino a settembre, per una data ancora tenuta segretissima.

