Fedez rompe il silenzio social, il tentativo di disgelo dopo Sanremo: la dedica per la moglie

Dopo ore di silenzi e sospetti, Fedez riappare sui social per fare alcuni ringraziamenti. I suoi profili erano rimasti fermi da oltre 24 ore dopo la finale di Sanremo 2023 che lo ha consacrato in modo più o meno volontario come uno dei protagonisti assoluti della kermesse, ancora più della moglie Ferragni chiamata in co-conduzione. «Fedez è sparito, l’influencer lo avrà messo in punizione?», si sono continuati a chiedere sul web i più maliziosi, forti anche del video del dietro le quinte che poche ore fa aveva rivelato una certa una certa tensione tra i Ferragnez. Ora il rapper ha deciso di rompere il silenzio pubblicando un album di foto con alcuni dei suoi amici in gara a Sanremo: «Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque», ha scritto il cantante nella didascalia delle immagini che lo ritraggono con il vincitore Marco Mengoni, Lazza, Tananai, Ariete, il maestro Beppe Vessicchio e l’immancabile Rosa Chemical. A mancare nel post ufficiale però è Chiara. Nessuna foto, nessuna dedica in bacheca, tranne che per una stories in cui Fedez ha deciso di ricondividere l’immagine di un tweet già pubblicato durante la prima serata del festival, subito dopo il monologo dell’influencer sul palco. «Sono fiero di te. Ti amo», recita il “copia e incolla”. Nessun nuovo pensiero, nessuna foto assieme del rientro a casa. Al contrario del marito, Ferragni in queste ore ha riempito il suo profilo Instagram di ringraziamenti, raccontando anche il suo ritorno a Milano dai figli Leone e Vittoria. Un quadretto familiare che finora sembra però escludere Fedez. In più l’influencer pare avere ignorato la stessa dedica del marito pubblicata poco fa.

Instagram | La dedica di Fedez a sua moglie Chiara Ferragni nelle sue storie su Instagram

L’ironia del web: «Comodo il divano?»

Intanto sul web gli ultimi segnali di vita del rapper hanno scatenato ulteriori ipotesi sulla maretta nella coppia, oltre all’ironia su quanto successo a Sanremo. «Almeno sappiamo che sei vivo», scrive un utente sotto il post del rapper. «Nemmeno una foto con Chiara, qui è successo qualcosa», dice un altro. «Come facciamo a sapere che non è Chiara Ferragni con il suo telefono?»; «Sei ancora sposato?» e ancora, «Avevo già contattato chi l’ha visto»; «Federico se Chiara ti tiene prigioniero indossa una maglietta arancione».

