Che fine ha fatto Fedez? Muto da ore sui social dopo aver rubato la scena a Ferragni a Sanremo: «L’ha messo in castigo?»

Un silenzio che forse vale più di mille parole. Dopo aver dato un bacio appassionato a Rosa Chemical, strappato la foto del vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e aver rubato la scena alla moglie per la maggior parte delle serate sanremesi, Fedez è sparito dai social. Il Festival di Sanremo è terminato ormai da ore e il rapper, abituato a postare su Instagram ogni momento della sua giornata, non si è ancora fatto sentire con i suoi 15 milioni di follower. Nessuna stories da oltre 24 ore, nessuna foto, se non quella postata prima della serata finale della kermesse, quando si diceva «pronto per spaccare l’Ariston». Un mutismo social che appare strano soprattutto alla luce delle scene fuori onda circolate sui social subito dopo l’esibizione di Rosa Chemical nella serata finale di Sanremo. Nel video il rapper sembra discutere con la moglie di quanto appena successo sul palco, scatenando le ipotesi di una Ferragni furiosa per essere stata oscurata dal marito, nel festival che l’ha scelta come co-conduttrice per ben due serate. «Il vero protagonista di questo Sanremo è stato Fedez», analizzano i critici televisivi, con buona eco dei social sempre pronti a commentare le mosse della coppia più chiacchierata d’Italia. Ora il silenzio del rapper sarebbe l’ulteriore presunta prova della tensione ancora accesa tra i Ferragnez. «L’influencer l’avrà messo in castigo?», commentano gli utenti più velenosi. Fatto sta che il cantante ha deciso di sparire dai social lasciando forse spazio a Ferragni, che al contrario del marito, nelle ultime ore ha continuato a pubblicare stories di ringraziamenti e di racconto del suo ritorno a casa dai figli Leone e Vittoria.

