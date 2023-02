Lite Ferragnez: ecco la coppia insieme, nel pieno centro di Milano il giorno di San Valentino

Caso risolto, o quasi. A svelare quello che tutti gli appassionati della lite in casa Ferragnez si stanno chiedendo da giorni, ovvero che fine hanno fatto?, ci pensa Vanity Fair. In un articolo a firma di Viola Francini, il periodico rivela l’ultimo avvistamento della coppia nel capoluogo lombardo. I due, stando alle foto pubblicate da Whoopsie, sarebbero entrati in un portone del centro di Milano pochi giorni dopo il fuorionda che mostrava una lite familiare, scatenata dal famoso bacio tra il rapper e Rosa Chemical. Entrambi arrivati a bordo del loro van nero, Fedez e Chiara Ferragni sono entrati all’interno di un edificio, sede – scrive Vanity – di un centro di cura psichiatrica e psicologica, nonché residenza di inquilini privati. L’ipotesi, dunque, avanzata dal periodico, è che i due siano andati a una seduta di terapia di coppia anche, in occasione, delle riprese della nuova stagione dei Ferragnez che (sulla carta) dovrebbe uscire a maggio.

