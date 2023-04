Matteo Bassetti dovrà risarcire gli eredi di Luc Montagner, la condanna per l’insulto in un dibattito con Sgarbi

L’infettivologo Matteo Bassetti è stato condannato a risarcire gli eredi dello scienziato Luc Montagnier per averlo insultato durante un dibattito a Sutri, nel Viterbese, con il sindaco Vittorio Sgarbi. Gli eredi del premio Nobel puntavano a ottenere un risarcimento di 500mila euro, ma il giudice del Tribunale civile di Genova ha parzialmente accolto la richiesta condannando Bassetti al pagamento di 6mila euro. I fatti risalgono all’agosto 2021, quando si stava infiammando il dibattito durante la pandemia sull’utilità dei vaccini anti Covid tra scienziati e No vax. Nel corso del suo intervento, Bassetti si è spinto a definire Montagner «un rincoglionito con problemi di demenza senile». Un’espressione che per il giudice non lasciava dubbi, considerandole «offensive e lesive dell’onore e della reputazione del ricorrente, in quanto dirette a screditarne il valore come persona. Nel caso concreto, le frasi del prof. Bassetti – ha aggiunto il giudice – avendo indiscutibilmente quale destinatario il professore Montagner secondo quanto si evince dal contenuto complessivo del discorso, erano volte a offendere personalmente il ricorrente, denigrandolo non per le teorie sostenute in relazione ai vaccini, bensì per la sua condizione umana di anziano».

«Due pesi e due misure»

Per quanto soddisfatto per il ridimensionamento del risarcimento deciso dal giudice, Bassetti attraverso il suo legale, Rachele De Stefanis, si è lamentato di non aver ricevuto finora la stessa tutela da parte della giustizia: «Se il metro di valutazione fosse stato questo anche per tutti i personaggi che mi hanno insultato e diffamato in questi due anni, adesso sarei milionario. Dico solo che sto aspettando da un anno e mezzo l’esito della querela a Paragone. Tutto tace… – dice l’infettivologo citato dal Secolo XIX – due pesi e due misure». E la battaglia non finisce qui, visto che Bassetti avrebbe già intenzione di fare ricorso in appello contro il risarcimento agli eredi di Montagner.

