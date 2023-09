No! Questo servizio della BBC non conferma le teorie di Luc Montagnier su Covid e HIV

Le recenti condivisioni delle teorie infondate di Luc Montagnier sul Sars-Cov-2 creato con il virus dell’HIV trovano vigore da un servizio della BBC che, secondo diversi utenti, confermerebbe tale manipolazione al fine di creare un vaccino anti Covid-19. In realtà, il Premio Nobel sosteneva un’altra teoria infondata, e cioè che il nuovo Coronavirus sarebbe stato creato per sviluppare un vaccino contro l’HIV (ne parliamo qui), ma poco importa per chi condivide il video. Di fatto, la BBC non ha confermato alcunché a favore del Premio Nobel. Chi condivide il video riporta un’informazione fuorviante e priva di fondamento.

Per chi ha fretta

Secondo gli utenti Luc Montagnier avrebbe parlato di HIV usato per produrre il vaccino contro la Covid-19.

Luc Montagnier sosteneva il contrario, ossia il Coronavirus utilizzato per produrre un vaccino contro l’HIV.

La clip riguarda lo studio di un vaccino australiano contro la Covid-19 che non ebbe successo.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condiviso il video della BBC:

La BBC conferma che l’HIV è stata utilizzata per produrre il vaccino per il COVID-19 “La forma della proteina spike del SARS-CoV-2 , prima che il virus incontri noi stessi è ciò che innesca la risposta anticorpale più protettiva. Quindi bisogna creare la proteina spike in laboratorio bloccandola esattamente nella stessa forma e aggiungendo un’altra proteina che agisce un po’ come un morsetto e quella proteina è un minuscolo frammento dell’HIV” Quindi anche la BBC si è rincoglionita come fu detto a Luc Montagnier che asserí la stessa identica cosa??

Cosa aveva detto Luc Montagnier

Luc Montagnier non aveva affatto parlato di un vaccino contro la Covid-19. Le sue teorie infondate (le spieghiamo qui) sostenevano che il Sars-Cov-2 fosse stato creato per un vaccino contro l’HIV:

Con il mio collega, il biomatematico Jean-Claude Perez, abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus Rna. Non siamo stati i primi, un gruppo di ricercatori indiani ha cercato di pubblicare uno studio che mostra che il genoma completo di questo virus che ha all’interno delle sequenze di un altro virus, che quello dell’Aids. Il gruppo indiano ha ritrattato dopo la pubblicazione. Ma la verità scientifica emerge sempre. La sequenza dell’Aids è stata inserita nel genoma del coronavirus per tentare di fare il vaccino dell’HIV.

Il servizio della BBC

Il video è tratto da un servizio dedicato alla ricerca dei vaccini anti Covid-19, realizzato e trasmesso nel 2021 per il programma Horizon della BBC. Ecco una schermata dal canale Youtube dell’emittente britannica dove notiamo le stesse grafiche:

Lo studio del vaccino australiano (fallimentare)

La clip diffusa online riguarda lo studio di un vaccino anti Covid-19 condotto dall’Università del Queensland, in Australia.

Come spiegato dai colleghi di Logically Facts, riportando le parole del professor Keith Chappell dell’Università del Queensland, il team australiano voleva creare un vaccino proteico utilizzando un piccolo frammento di una proteina simile a quella dell’HIV. Tale azione, come spiegato da Chappell, non poteva replicare il virus dell’HIV.

Il vaccino non ebbe esito positivo. Nel corso della sperimentazione umana, iniziata nel luglio 2020, era riuscito a far generare dall’organismo gli anticorpi contro la Covid-19, ma allo stesso tempo vennero generati anticorpi anti HIV in alcuni dei partecipanti allo studio. Il vaccino australiano, se fosse stato messo in commercio, rischiava di scatenare una serie di falsi positivi per l’HIV nella popolazione. Per questo motivo venne abbandonato il progetto.

Conclusioni

Contrariamente a quanto affermato dagli utenti, il servizio della BBC non conferma le teorie di Luc Montagnier. Il Premio Nobel diffuse una teoria infondata riguardo alla creazione del Sars-Cov-2 come virus per produrre un vaccino contro l’HIV, mentre il servizio della BBC parla dello studio di un vaccino contro la Covid-19 che non ebbe successo.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: