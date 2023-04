Gerusalemme, seconda notte di violenze nella moschea di Al-Aqsa: scontri tra fedeli e polizia israeliana – Il video

Per la seconda notte consecutiva gli agenti di sicurezza israeliani hanno fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme. Secondo Reuters, che cita il personale del Waqf, l’ente per la custodia dei beni islamici, le forze dell’ordine hanno sparato granate stordenti e proiettili di gomma contro i fedeli, i quali avrebbero risposto lanciando oggetti contro gli agenti. The Times of Israel riporta la versione della polizia israeliana, che dichiara di essere intervenuta dopo che dozzine di giovani hanno introdotto pietre e petardi nella moschea, cercando di barricarsi all’interno «con l’obiettivo di disturbare l’ordine pubblico». La Mezzaluna Rossa palestinese ha fatto sapere che sei persone sono rimaste ferite. Israele, nella giornata precedente, aveva annunciato di aver essere entrata nella moschea per cacciare alcuni agitatori, e di aver poi eseguito 350 fermi.

