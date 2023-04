Joker 2, terminate le riprese: il regista diffonde la foto di Lady Gaga nelle vesti di Harley Quinn

Sono finite le riprese di Joker: Folie à Deux 2. E il regista Todd Phillips ha celebrato la chiusura condividendo sui social un’inedita foto di Lady Gaga nelle vesti di Harley Quinn. Più una di Joaquin Phoenix che torna nel suo ruolo di Joker. «Abbiamo concluso. Grazie a questi due (oltre all’intero cast) per aver rappresentato il miglior gruppo che l’industria cinematografica possa offrire», ha scritto Philips su Instagram. «Da tutti i punti di vista. Ora devo solo infilarmi in una caverna (ovvero la stanza del montaggio) e mettere tutto insieme», ha aggiunto. Questo significa che tutta la parte delle riprese che coinvolge direttamente gli attori del cast è stata chiusa, ma per la produzione c’è ancora molto lavoro all’orizzonte. Ovvero la selezione e il montaggio delle scene.

L’esordio al cinema

Al momento, se tutto va bene, la data di esordio nei cinema americani è fissata per il 4 ottobre 2024. In realtà da settimane circolano foto dal set, che è tra i più paparazzati. Ma mai come con il primo piano diffuso dal regista oggi si poteva percepire trucco, vestiti e interpretazione di Lady Gaga. Restano ancora ignote la trama e la colonna sonora della pellicola. Il primo Joker ha raggiunto un ampio successo, incassando oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo e ha ottenuto premi e riconoscimenti prestigiosi. Tra cui il Leone d’Oro alla 76° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e, due Oscar nel 2020 per il Miglior Attore e la Migliore Colonna Sonora.

