Paura a Tropea, crolla un pezzo del costone sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola – Il video

Sono ore di apprensione per il crollo di un grosso pezzo di costone sotto il Santuario di Santa Maria dell’Isola a Tropea. A dirsi preoccupato è il sindaco della città calabrese Giovanni Macrì che informa: «C’è massima allerta per quanto accaduto. D’intesa con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, sono state attivate tutte le procedure per la verifica e la celere messa in sicurezza del sito che, adesso, resta la priorità assoluta». Secondo quanto riferito dal primo cittadino, in costante contatto anche con la Protezione Civile regionale e il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, il cedimento «fortunatamente si è verificato in un momento in cui non c’era nessuno». Le autorità competenti tra cui Vigili del Fuoco e i tecnici della Protezione Civile si erano già occupate in passato della verifica e della messa in sicurezza della rupe. «Restiamo in stretto contatto con la Regione Calabria per valutare e concordare sopralluoghi, iniziative ed interventi urgenti per il sito, essendosi trattato di un crollo significativo in un’area già sotto costante attenzione», ha spiegato il vicesindaco Roberto Scalfari, informando che nelle prossime ore i tecnici comunali interverranno sul sito per capire come intervenire, «rispetto ad una questione complessa e già nota all’Amministrazione comunale».

