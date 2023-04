Covid, incidenza in calo ma aumenta l’indice Rt – Il monitoraggio Iss

È in lieve calo l’incidenza settimanale dei casi di Covid, a livello nazionale. È pari a 34 infezioni ogni 100 mila abitanti, rispetto alle 37 della settimana scorsa. Il dato recente fa riferimento al periodo dal 15 al 28 marzo e registra un lieve aumento dell’indice Rt medio, calcolato sui casi asintomatici. Che si attesta a 1,00, il range è 0,93-1,08, ed è coincidente con la soglia epidemica. È quanto rileva il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus. Non si discostano molto neanche i dati sulle ospedalizzazioni. Nelle terapie intensive, il tasso di occupazione è sostanzialmente stabile allo 0,9%, secondo la rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 6 aprile, contro lo 0,8% della settimana precedente (rilevazione giornaliera ministero della Salute del 30 marzo). Stabile anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, che si attesta al 3,8% rispetto al 4,0% precedente. Solo una Regione risulta non valutabile, e di conseguenza equiparata a rischio alto. Tre regioni e province autonome sono considerate a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Otto sono a rischio moderato, di cui tre a causa di molteplici allerte di resilienza, e nove rientrano in quelle a rischio basso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: